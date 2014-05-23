Теперь и следователи не исключают версию о том, что Армана СУРАГАНОВА где-то насильно удерживают. В ДВД уже возбудили уголовное дело по факту похищения человека. Напомним, дежурный управления обороны г. Актобе пропал в ночь на 15 мая. По словам родных сержанта, на утро в военкомате были обнаружены окровавленные следы от пальцев Сураганова и его разбитые сотовые телефоны. Кроме того, утверждают родные, пропали документы сержанта. Семья уверена, что Армана жестоко избили и похитили. Они готовы простить преступников, лишь бы сержанта отпустили домой. -До сих пор никаких сдвигов в деле. Он как будто сквозь землю провалился, ну, не может же такого быть! Мы уже даже в отдаленные районы к ясновидящим ездили,говорят, его где-то держат, - рассказал родственник Армана Сураганова Орынбасар Алданазаров. Арман СУРАГАНОВ – отец троих детей.           Марина САТЫБАЛДИНА