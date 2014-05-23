Всего изготовлено 5 тысяч памяток. Сегодня в Актобе сотрудники дорожно-патрульной полиции, останавливая водителей, вручают им эти буклеты, а участковые оставляют их на лобовых стеклах автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. Напомним, 30 апреля текущего года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Поправки увеличили штрафы для водителей в среднем в два раза. Кроме того, значительно ужесточены иные виды наказания за езду не по правилам. К примеру, за вождение в состоянии наркотического, алкогольного опьянения водительских прав теперь будут лишать на 3 года, ранее было 2 года. Кроме того, водительских прав будут лишать и за выезд на встречную полосу, а также за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке автомобиля. - Усиление ответственности за нарушения ПДД стабилизирует ситуацию на дорогах, снизит количество дорожно-транспортных происшествий и число пострадавших в них, укрепит правовую культуру участников дорожного движения, - верят в ДВД Актюбинской области. По данным ведомства, в прошлом году в Актюбинской области каждое второе ДТП произошло из-за несоблюдения скоростных режимов.