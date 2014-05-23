13 семей из ЗКО подали заявку на самую дружную, трудолюбивую и крепкую семью в ЗКО. otbasy5 Каждая семья конкурсантов имеет свою историю и особенности, поэтому именно они вышли в финал. По итогам областного конкурса 3 место заняла семья Бимухановых из Каратюбинского района , состоящая из четырёх творческих личностей. Они очень музыкальны и постоянно участвуют в вечерах поэзии. Их поздравила молодая пара, которая недавно вступила в официальный брак и пожелала им долгих лет любви и счастья. Второе место заняла семья Анцыпрович из Зеленовского района. Их главная особенность - интернациональность. В их семье представители трех национальностей - глава семьи пенсионер Николай АНТОНОВИЧ родился в польской семье. Его супруга Алина – татарка, а сын женат на казашке. Это очень трудолюбивая семья, которая стремится к благополучию и поддерживает многонациональные традиции в своей семье. А победителями конкурса стала веселая и творческая семья Сандибековых из Акжайыка. Они - оралманы из Узбекистана. Сандибековы сами организовали музыкальный ансамбль и считаются гордостью Акжайыкского района. В подарок они получили бесплатную путёвку в местный санаторий. В честь своей победы они исполнили две песни на казахском языке. Нурлан и Гули САНДИБЕКОВЫ - ответственные и любящие родители, которые прививают своим детям любовь к искусству и родине. Их пятеро детей  уже с ранних лет занимаются музыкой, рисованием и играют на разных музыкальных инструментах. Теперь Сандибековы будут представлять ЗКО на республиканском  конкурсе «Мерейлі Отбасы». Конкурс «Мерейлі Отбасы» имеет статус национального и проходит в два этапа - квартальные конкурсы и итоговый, где буду участвовать победители отборочных туров. Конкурс проводится по инициативе Нурсултана НАЗАРБАЕВА «для возрождения нравственных ценностей и культивирования позитивного образа института семьи и брака». Так организаторы  повышают ответственность родителей и пропагандируют заботу о детях и пожилых родителях. otbasy6 otbasy4 otbasy3 otbasy2 otbasy1 otbasy Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Видео Ербола АМАНШИНА