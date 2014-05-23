В городе Кульсары Атырауской области решивший отомстить своему обидчику местный житель обстрелял совсем другого человека. 16 мая после полуночи в городе Кульсары прозвучали выстрелы. Житель города выстрелил из обреза в направлении припаркованного перед школой №1 автомобиля Toyota Hilux. Дробь угодила в спину водителю, сообщает портал "Ак Жайык". Раненый выбрался из машины и стал убегать, тогда мужчина выстрелил ещё раз, на этот раз в воздух. Пострадавший был доставлен в центральную районную больницу, преступника вскоре задержали полицейские. На допросах он объяснил свой поступок тем, что ошибочно принял водителя "пикапа" за человека, с которым ранее имел конфликт. Как сообщил заместитель прокурора Жылыойского района Жанибек Каражанов, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия) и части 3 статьи 257 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Напомним, что похожий случай произошел недавно в Алматы. Двое парней решили отомстить автовладельцу, но перепутали и разбили не ту машину.