Сотрудники «КПО б.в.» хотят кушать местное мясо вместо привозного из-за рубежа

Сегодня, 23 мая, в редакцию портала «Мой ГОРОД» попало коллективное обращение сотрудников «КПО б.в.» к генеральному директора компании Дамиано РАТТИ. Человек, принесший его, не пожелал назвать свое имя, но рассказал журналистам, что сотрудники «КПО б. в.» написали коллективное письмо генеральному директору компании и уже собрали около 400 подписей. По словам сотрудников компании, они в недоумении, почему в столовых «КПО б.в.» подают мясо, лишенное всяких вкусовых качеств и к тому же привезенное из-за рубежа, когда в ЗКО много крестьянских хозяйств, производящих хорошую мясную продукцию. В коллективном обращение написано, что «замороженное мясо из-за рубежа не имеет никаких вкусовых качеств, хотя на него имеются все необходимые документы и мы не знаем, сколько лет и как его хранили» и «ни в одном из заведений общественного питания области никогда не были зарегистрированы случаи отравления или инфекционного заболевания из-за потребления мяса местных товаропроизводителей и учитывая, огромный спрос можно констатировать тот факт, что мясо, произведенное в нашей области, имеет прекрасное качество и соответствует всем санитарным и ветеринарным нормам». Сбор подписей продолжается.