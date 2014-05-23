Сегодня, 23 мая, жильцы домов мкр. Конаева, 63 и 64 вышли на собрание, чтобы встретиться с подрядчиком, который во дворе их дома на месте детской площадки собирается построить частную клинику и аптеку, сообщает корреспондент портала «Мой Город». kunaev - 22 мая в нашем дворе поставили вывеску с паспортом нового строения, размеры его 10*10, а ширина двора 35 метров, данное здание будет построено перед окнами дома, что будет доставлять неудобства жителям дома №63. Мы просим властей города помочь разобраться нам в этом вопросе, - рассказывает жительница дома Дина ЕЛЕУОВА. - Мы живем здесь со дня сдачи дома в эксплуатацию с 2006 года и двор всегда был собственностью жильцов. Мы платим деньги за его уборку и облагораживание в КСК. Сегодня мы назначили встречу с подрядчиком на 18:00, он не приехал, звонили несколько раз, но представитель подрядчика ЕРГАЛИЕВА отвечала, что уже в пути и, мол, скоро будет, но итог плачевен: она и вовсе отключила телефон и естественно не пришла. Это свидетельствует только о том, что им есть чего бояться, значит, земля была приобретена незаконным путем. По словам председателя КСК «Геолог» Мухрама СУФИЕВА, на баланс дом №64 он принял в июле 2011 года, а земля, на которой сейчас стоит детская площадка, была куплена в марте 2011 некой ИП "ЕРГАЛИЕВА". Вообще этот участок во дворе был продан еще в самом начале, когда сдавался дом, документы на продажу были подписаны прежним акимом города Самигуллой УРАЗОВЫМ. А в 2012 году ИП "ЕРГАЛИЕВА" просто перекупила эту землю. В техническом паспорте дома и двора нет акта на собственность этого участка. Председатель предлагал жильцам сделать кондоминиум на землю, но стоимость такого акта около 500 тысяч тенге. В связи с этой проблемой жители двух домов написали коллективную жалобу в прокуратуру и партию "НурОтан". kunaev1   kunaev2 Фото автора Видео Ербола АМАНШИНА    