В Уральской президентской школе прозвенел первый последний звонок
Сегодня, 24 мая, в Назарбаев Интеллектуальной школе прозвучал последний звонок для первых выпускников двенадцатилетнего образования, сообщает корреспондент портала «Мой Город».
- Смешанные чувства: и грустно, и радостно, и торжественно, все сразу. Расслабляться нельзя, ведь впереди еще пять лет учебы в университете. Программа обучения здесь значительно отличается от рядовых общеобразовательных школ, не скрою, было тяжело учиться, но не жалею, что пошла учиться именно сюда, - поделилась одна из выпускниц.
Назарбаев Интеллектуальная Школа открыла свои двери в январе 2012 года и это первый последний звонок в ее стенах.
Родители наряду с учениками переживали этот трогательный момент.
По старой традиции выпускницы всех школ в этот день надевают белые фартуки, но в школе имени первого президента все одеты в свою униформу.
В этот день из стен уже родной школы выпускаются 46 учеников из двух классов, 10 из них претендуют на знак «Алтын белгі» и двое ө на аттестат особого образца.
- За неполные два года мы смогли воспитать 46 детей. Благодаря их труду и помощи преподавательского состава, мы победили в номинации "Лучшая школа" среди таких же интеллектуальных школ. 24 ученика прошли отбор в Назарбаев университет и я очень ими горжусь, - рассказала директор школы Шолпан КАДЫРОВА.
На линейке аким города Алтай КУЛЬГИНОВ вручил планшет и мантию лучшему ученику года. Такую номинацию учителя решили присваивать одному ученику ежегодно. В этом году такое звание получил ученик одиннадцатого класса Куандык МАКСОТОВ.
В Назарбаев Интеллектуальной школе есть школьные сообщества «Шаңырақ». Основная идея внедрения сообщества «Шаңырақ» - это взаимоотношение учащихся разных возрастов, забота старших о младших. Каждое сообщество «Шаңырақ» имеет свои отличительные знаки - эмблему, девиз, цвет и координируется куратором. Сегодняшние выпускники передали знамя нынешним одиннадцатиклассникам.
Директор школы вручила лучшему «Шаңырақ» сертификат на поездку в экспедицию по городам Кокшетау и Астана.
И в заключение по традиции все 46 выпускников станцевали прощальный школьный вальс.
