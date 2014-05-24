Авария случилась примерно в половине одиннадцатого ночи на улице Энтузиастов. Столкнулись два автомобиля - Volkswagen Passat и Mazda-626, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ДТП получили ранения оба водителя и три пассажира "Мазды". На место прибыли три кареты скорой помощи и бригада оперативно-спасательного отряда. Однако помощь последних не понадобилась, пострадавшие вышли из машин самостоятельно, либо им помогли очевидцы. В итоге в больницу увезли пять человек - двух водителей и трех пассажиров "Мазды". На месте аварии собралось около двух десятков человек, в том числе родственники пострадавших. Авария закрыла трассу, и другим машинам пришлось объезжать место ДТП по параллельной улице. По словам очевидцев, коих на месте ДТП собралось много, автомашина "Пассат" стояла на обочине и вдруг решила развернуться в противоположном направлении. При развороте в него врезалась "Мазда", от удара "Пассат" выбросило в арык. Показания очевидцев разделились в том, что "Мазда" ехала на большой скорости, и водитель "Пассата" не заметил машину. По мнению других, "Пассат" не уступил дорогу "Мазде". В обстоятельствах аварии предстоит разобраться дознавателям УАП ДВД ЗКО. Медет МЕДРЕСОВ Фото автора