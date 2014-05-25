Белые банты и выпускные ленты. Сегодня, 25 мая, во всех школах города для выпускников прошел самый волнующий праздник - последний школьный звонок, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 7SOSH3 - Позади 11 лет школьной жизни, перед вами большая дорога. На протяжении 11 лет вы делали все для того, чтобы учителя и родители гордились вами, и вы доставляли нам много поводов для радости и гордости. Пусть каждый из вас выберет свою дорогу, -  обратился с поздравлениями к выпускникам директор СОШ №7 Виктор ПРОТАСОВ. По словам директора, всего из стен школы уходят 98 выпускников из четырех классов. К сожалению, в этом году из числа выпускников нет претендентов на знак отличия «Алтын белгі». 67 выпускников будут сдавать единое национальное тестирование, остальные 31 уже поступили в российские вузы и сдадут экзамены в школе. Как и во всех школах, выпускниками была проведена небольшая концертная программа, которую они завершили красивым прощальным школьным вальсом. Дать последний школьный звонок удостоились лучшие выпускники школы Нурсултан НУРГУАТОВ и Малика ДЖУМАГАЛИЕВА. Кто-то плакал, кто-то улыбался, кто-то грустил, в небо улетели разноцветные шары. Родители в этот день вместе со своими детьми переживали момент прощания со школой. После этого ребята отправились на последний школьный урок. Почти все выпускники после праздничных мероприятий в школах решили прогуляться по городу, некоторые вместе со своими учителями отправились прокатиться на теплоходе по реке Урал. Впереди у выпускников важный экзамен, поэтому уже завтра они придут в стены родной школы, чтобы продолжать готовиться к ЕНТ. 7SOSH 7SOSH1 7SOSH2 7SOSH4 Фото автора Видео Ербола АМАНШИНА