24 мая на озере Шалкар прошло выездное совещание властей ЗКО, на котором обсуждали вопросы благоустройства прибрежной зоны. На совещании была показана презентация проекта по развитию туризма в ЗКО и меры подготовки к EXPO-2017.
Ключевыми направлениями станут машиностроение, агропромышленный комплекс, транспортно-логистическая система, стройиндустрия и туризм. А в перечень туристических объектов ЗКО войдут культурно-исторический, природно-рекреационный, лечебно-оздоровительный и бизнес-туризм.
Авторы идеи этого проекта хотят отказаться от «дикого отдыха в палатках на берегу озера» и построить пятизвездочный отель со всеми удобствами.
В культурно-исторические объекты войдут музеи и памятные места Уральска, в природно-рекреационные войдут озёра, местные горы Сантас и Сасай, Ординский бор, Донгелековское водохранилище и все места, которые известны своей природной красотой в ЗКО.
Также в презентации было показаны этапы развития туризма в западном регионе. Всего разработано три этапа. Первый, он же региональный, с 2014-2020 годы, второй республиканский - с 2020 по 2035 год и международный - с 2035 по 2050 год.
В эти этапы планируется запуск проекта «Музей под открытым небом «Путешествие в Яицкий городок 17-18 веков»», строительство современного туристического оздоровительного центра, организация пляжного отдыха, музей «Шалкар», смотровая площадка на горе Сасай и строительство обучающего центра для переподготовки кадров в области машиностроения с применением новейших методов подготовки и совмещения отдыха.
Для реализации необходимо привлечение предпринимателей и волонтёров из числа студентов. Строительство туристско-оздоровительного комплекса стоит 3 миллиарда 215 миллионов тенге. Механизм реализации проекта включает выделение средств на ТЭО и ПСД, подбор и выделение земельного участка и совместная реализация проекта с потенциальным инвестором.
Суммы баснословные, но власти уверяют, что эффект от реализации проекта включит использование имеющегося потенциала, открытие новых рабочих мест, увеличение объема выездного туризма, улучшение придорожного сервиса и социального уровня жителей, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет, ну, и, конечно, повышение имиджа региона.
Не было пропущено и участие области в EXPO-2017. Проект надеется осуществить реализацию экологических и инновационных мероприятий, информационную пропаганду возможностей выставки как в области, так и на территории приграничных областей РФ.
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ
в беседе с журналистами рассказал о грядущих изменениях озера Шалкар.
- Это уникальное озеро с огромным потенциалом, - сказал аким области, - в ходе совещания были представлен проект и озвучены предложения организации здесь круглогодичного туристского отдыха. Так, гора Сасай может использоваться как горнолыжный курорт, через нее можно проложить конные и туристические маршруты. В поселке Сары омир, что находится близ озера, есть все необходимые инфраструктуры для того, чтобы стать туристическим центром. В ближайшие годы мы планируем закончить строительство дороги до поселка, и это облегчит приезд для отдыхающих.
Также Нурлан НОГАЕВ рассказал, что в планах у руководства области сделать реконструкцию дороги от трассы Шымкент-Самара до поселка Анката. По словам акима, СПК «Орал» совместно с частным инвестором будут развивать проект озера Шалкар, и основной акцент сделают на привлечение инвестиций. Обеспечивать безопасность отдыхающих будут сотрудники полиции, находящиеся на учебно-тренировочном полигоне ДВД близ озера Шалкар.
Но для осуществления грандиозных планов нужно начать с малого. Например, изменить самосознание людей, отметила участница выездного совещания, руководитель ассоциации туризма в ЗКО Нина ПУСТОБАЕВА
- Не секрет, что многие из наших жителей привыкли безнаказанно разбрасывать мусор не только в городе, но и на природе. А это вредит окружающей среде, и чтобы начать строительство, нужно убедить людей убирать за собой мусор, а не оставлять его где попало.
