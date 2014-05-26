24-25 мая жители и гости Актобе стали участниками промо-тура Samsung. Ежегодное мероприятие проводится для ознакомления казахстанцев с последними новинками в мире цифровой и бытовой техники. В текущем году маршрут промо-тура пролегает через города: Алматы-Шымкент-Караганда-Актобе-Костанай-Астана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Актобе промо-тур, который несомненно стал самым ярким праздничным мероприятием города, в минувшие выходные проходил в течение двух дней на территории торгово-развлекательного центра "Mega". Для гостей здесь были установлены три выставочных павильона, каждый из них был наполнен высокотехнологичной продукцией последнего поколения.
Так, в первом павильоне посетители смогли узнать все об инновационных функциях, которыми оснащена бытовая техника от Samsung.
Во втором демонстрировали уникальные интерактивные возможности телевизоров UHDTV и SMART TV.
В третьем, гости с нескрываемым интересом знакомились с флагманским смартфоном Samsung Galaxy S5, с планшетами линеек Galaxy Note и Pro, а также другой новейшей цифровой техникой корейского производителя.
- Мы проводим это мероприятие ежегодно под слоганом "Делись открытиями" для ознакомления потребителей с новинками компании Samsung. На этот раз мы хотели показать основные наши продукты, которые были запущены в этом году. Конечно, в первую очередь это наш флагман Galaxy S5, телефон, который обладает сумасшедшими функциями - водонепроницаемость, продление работы батарейки, распознавание отпечатков пальцев, считывание биометрических данных человека, измерение пульса и многое другое. Ещё вчера все эти технологии казались чем-то недостижимым, чем-то из будущего, но сегодня мы привезли это в Актобе. Также необходимо особо отметить новые телевизоры формата UHD с изогнутым экраном, которые дают дополнительный объем, дополнительный эффект присутствия. Данный продукт запущен в преддверии предстоящего Чемпионата мира в Бразилии, для того, чтобы зрители могли насладиться просмотром своей любимой игры на хороших экранах с хорошим изображением, - рассказывает начальник отдела корпоративного маркетинга Дияр ДОСХОЖАЕВ
В рамках промо-тура актюбинцам не только рассказали о возможностях современных гаджетов, но и особо удачливых одарили телевизорами, Blu-Ray-проигрывателями, смартфонами, планшетами и пылесосами Samsung последних моделей. Завершилось мероприятие поздно вечером в воскресенье зажигательным концертом группы «Domino».
В настоящее время компания Samsung Electronics осуществляет свою деятельность в 80 странах мира. Доброй традицией для компании является реализация и социальных проектов. К примеру, в Казахстане сейчас проходит благотворительный цветной марафон «Яркокросс» с целью популяризации здорового образа жизни и пропаганды спорта среди молодежи и людей старшего поколения, а также благотворительный сбор средств для озеленения городов.
- Кроме того, мы поддерживаем университеты, даем гранты студентам. Сейчас в этом направлении работаем с Алматы, Астаной и Кызылордой. Конечно, мы стараемся покрыть весь Казахстан, но постепенно - как только находим партнеров, так и выделяем гранты. Студенты, показавшие хорошие результаты обучения на наших грантах, могут быть приняты на работу в компанию Samsung. Помимо этого, мы поддерживаем школы и университеты, устанавливая в них свои смарт-классы. Смарт-класс - это класс, оборудованный планшетниками, компьютерами и интерактивной доской. Все это для того, чтобы сделать процесс обучения для детей более современным и интересным.
