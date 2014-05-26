Как рассказали очевидцы, в ночь на 26 мая в кафе "У Манасяна" в 4 микрорайоне произошел инцидент между пьяными посетителями и барменом увеселительного заведения. Девушка вызвала охрану "КМС". Далее потасовка началась между пьяными молодыми людьми и охранниками возле кафе. Один из мужчин завладел травматическим пистолетом охранника и выстрелил ему в ногу. 25-летний охранник был доставлен в травмпункт, но позже отпущен домой. К слову, очевидцы отметили отличную подготовку хулиганов, поскольку те были в состоянии сильного алкогольного опьянения, к тому же их было трое против пятерых представителей специализированной охраны. - Примерно в 4.50 к нам были доставлен молодой человек с пулевым ранениям в ногу, - рассказал. - Наши травматологи вытащили резиновую пулю. После обработки и первичной медицинской помощи мужчина был отпущен домой. Как стало известно, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Руководство охранной службы "КМС" от комментариев воздержалось.