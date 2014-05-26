Такая техника уже состоит на вооружении армии. Пожарная техника мало кого интересовала. Потому что рядом было гораздо интереснее. Вообще детям на KADEX было разрешено почти все. Эти вертолеты французского происхождения собирают в Казахстане. Среди гостей была именитая AIRBUS-group. И другие именитые производители оружия Запада. Несмотря на обострившиеся отношения России и Украины, рядом миролюбиво расположилась украинская экспозиция. Принимали участие в выставке и оборонные предприятия Уральска. Пулемет НСВП-12,7 (Металлист). Военным разных стран есть о чем поговорить.

Мероприятие посетило огромное количество зрителей, большая часть которых даже не считала нужным скрывать своих бурных эмоций. Многие пришли семьями - в отличие от обычных дней детям разрешалось практически все. Они беспечно крутили руль мощной боевой машины «Тигр», с шумом носились внутри огромного вертолета, с восторгом облепили грозный танк, вроде бы даже замерший от удовольствия. Некоторые из взрослых мужчин мало чем отличались от младшего поколения, став на время детьми. В общем, все было классно, зрелищно и совершенно точно не скучно. Атмосферу создавали летавшие с ревом самолеты и вертолеты, играющие военные оркестры, сошедшиеся в схватке бойцы спецназа. Впрочем, смотрите сами.