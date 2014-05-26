Павлодарец обратился к врачам с просьбой пришить ему отпиленную руку, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городскую больницу №1 Павлодара. По информации медиков, мужчина пришел в травмпункт, показал врачам пакет и достал оттуда собственную кисть. На запястье были наручники, вторым концом которых мужчина перетянул себе руку. Со слов самого мужчины, кисть руки он отрезал себе сам. Но на расспросы врачей, зачем он это сделал, отвечать отказался. Как сообщили в травмпункте городской больницы, руку мужчине не пришили. После оказания медпомощи его в сопровождении спецохраны направили в областную больницу Павлодара, где он сейчас и находится. Как отмечается, состояние мужчины сейчас стабильное. В полиции факт подтвердили, отметив что, расследованием инцидента занимается спецпрокуратура.