В Уральске драку «проституток» сняли на видео

На сервисе YouTube появилось видео под названием «Разборка проституток возле сауны «Шипагер», опубликованное 18 мая жителем города Уральск под ником «Уральская Дама». Судя по всему, снимали с балкона рядом находящегося дома по улице Достык, 244. На видео видно, что две девушки избивают третью, при этом прохожие мужчины в стороне наблюдают за происходящим. В это же время в редакцию портала «Мой ГОРОД» поступила жалоба от жильцов этого дома с просьбой о помощи. -За нашим домом притон. Они пьют на улице водку, даже днем, кидаются на наших детей, орут матом на всю улицу. Возле сауны «Шипагер», также в нашем доме, они снимают квартиры, где днем и ночью творится разврат. В прошлые выходные одни из этих девушек подрались между собой днем. Это не возможно, к ним патрульные приезжают, но не забирают их. У нас дети, нам страшно за них,- говорится в письме. Полиция пока никак не прокомментировала данный инцидент.