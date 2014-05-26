На сервисе YouTube появилось видео под названием «Разборка проституток возле сауны «Шипагер», опубликованное 18 мая жителем города Уральск под ником «Уральская Дама». Судя по всему, снимали с балкона рядом находящегося дома по улице Достык, 244. На видео видно, что две девушки избивают третью, при этом прохожие мужчины в стороне наблюдают за происходящим. В это же время в редакцию портала «Мой ГОРОД» поступила жалоба от жильцов этого дома с просьбой о помощи. -За нашим домом притон. Они пьют на улице водку, даже днем, кидаются на наших детей, орут матом на всю улицу. Возле сауны «Шипагер», также в нашем доме, они снимают квартиры, где днем и ночью творится разврат. В прошлые выходные одни из этих девушек подрались между собой днем. Это не возможно, к ним патрульные приезжают, но не забирают их. У нас дети, нам страшно за них,- говорится в письме. Полиция пока никак не прокомментировала данный инцидент.