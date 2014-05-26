Фото: Рахим Койлыбаев
Это выявила прокурорская проверка, проведенная с начала текущего года во всех средних школах и колледжах. От занимаемых должностей освобождены пять директоров школ. А еще учителя и главбух. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области, надзорным органом с начала года по региону была проведена проверка всех должностных лиц, работающих с несовершеннолетними в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, физической  культуры и спорта. По заявлению прокуратуры, в ходе проверок были выявлены факты приема на работу лиц, имеющих не погашенные либо не снятые в установленном законом порядке судимости. Более того, были выявлены лица, судимые за преступления в отношении несовершеннолетних (убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против половой неприкосновенности). Также установлены факты приема на руководящую должность лиц, совершивших коррупционные преступления. - По выявленным фактам прокуратурой области в адрес уполномоченных органов внесены представления об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которых, руководители организаций, допустившие нарушения трудового законодательства, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, - говорится в сообщении прокуратуры. В частности уточняется, что от занимаемых должностей были освобождены пять (!) директоров школ, один главный бухгалтер, пятеро преподавателей, четыре тренера и десять технических работников. Источник: газета «Мунайлы Астана»