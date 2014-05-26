Сегодня возле управления по делам обороны города Актобе прошла акция протеста родственников пропавшего без вести сотрудника данного учреждения Армана СУРАГАНОВА. Они уверенны, что руководство управления знает, но скрывает местонахождение мужчины. По их словам, в минувшие выходные в управлении заявили, что СУРАГАНОВ жив и находится на дачах.  voencom В прошлую субботу у них уже состоялся диалог с начальником управления обороны г. Актобе. Во время беседы руководитель управления по делам обороны Касым СУНДЕТОВ сообщил семье о том, что Арман жив и сейчас находится где-то на дачах. Его слова Сурагановы записали на видео и теперь требуют, чтобы начальник горвоенкомата сообщил точное местонахождение 33-летнего сержанта. Правда, на сегодняшней встрече Касым СУНДЕТОВ был уже менее разговорчив, объяснив журналистам, что всего лишь поделился информацией, которую ему передали следователи ДВД. - Я всего лишь передал слова сотрудников Заводского отдела полиции, - рассказывает начальник управления обороны г. Актобе Касым СУНДЕТОВ. - Полицейские мне сообщили, что Арман жив и сейчас находится на дачах в районе завода ферросплавов. Больше никакой информацией я не владею. Напомним, 33-летний Арман СУРАГАНОВ при неизвестных обстоятельствах пропал с суточного дежурства в ночь на 14 мая. По настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно. По данному факту департаментом внутренних дел по Актюбинской области было возбуждено уголовное дело. Марина Сатыбалдина Мария Абдрахман