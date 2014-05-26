Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 24 мая в Уральске ушла из дома и не вернулась 15-летняя Салтанат САБИТ. По словам Самал САДРИНОЙ, мамы девочки, она спала, когда ее дочь оделась и вышла из дома. saltanat - До этого моя дочь уже пропадала, - рассказала женщина. - 10 апреля она ушла из дома и не вернулась. Я обратилась за помощью в полицию. Дочь нашлась только через 42 дня, 21 мая. Полицейские сказали, что нашли ее на улице. Вначале она молчала, а потом плача рассказала, что ее насильно удерживали, били. Сказала, что ей пригрозили, что если она обо всем расскажет, то убьют ее родных. Мы рассказали об этом в полицию. Дочь была сильно напугана, при каждом шорохе вздрагивала. Все эти 42 дня девочка в школу не ходила. 21 мая девочка нашлась, 22 она пошла в школу. А вечером 24 мая Салтанат снова пропала. Мама девочки написала заявление в правоохранительные органы. - Я им сказала, что возможно, ее снова удерживают там же, где и до этого случая, - говорит Самал. - Дочка говорила, что ее держал некий Абай в многоквартирном доме в районе остановки "Областная больница". Я сама ходила в тот район, искала этот дом, этого человека, но ничего не нашла. Женщина просит помочь всех неравнодушных, кто видел Салтанат, или владеет какой-либо информацией. Салтанат была одета в белую фотболку, синие джинсы. на ногах были черные балетки. Мама рассказала, что при девочке нет мобильного телефона. Фото предоставлено матерью Салтанат