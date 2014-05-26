Источник: i.vsekommentarii.com
В свете последних событий на Украине, в частности лидерства Петра Порошенко на выборах президента страны, казахстанский политолог дал свою оценку происходящему и поделился с корреспондентом Tengrinews.kz своим мнением о главном кандидате в президенты Украины.
Политологу Досыму Сатпаеву Порошенко напоминает фигуру Бориса Березовского в России. «Он (Порошенко. — Прим. автора) также играл роль серого кардинала — активно поддерживал украинских политиков, финансировал избирательные кампании и так далее. А сейчас выходит на более высокий уровень», — сказал собеседник. Он подчеркивает, что, несмотря на то, что Порошенко имеет большой опыт государственной деятельности, ранее кандидат в президенты Украины находился в тени, не выступал активно и не делал серьезных заявлений на Майдане. «Он четко понимал, что в этой мясорубке, с точки зрения его политического будущего, ему необходимо занять позицию стороннего наблюдателя. Для того, чтобы потом выступить в качестве спасителя нации», — заявил Сатпаев.
Политолог отмечает, что подобная стратегия Порошенко позволила стать ему «нейтральным» для внешнеполитических игроков. А именно, политик, по мнению Сатпаева, имеет возможность продолжить работу с западными странами, наладив при этом диалог с Россией. Однако собеседник считает, что украинцы от Порошенко сейчас будут ждать скорого разрешения политического и экономического кризиса страны, а в нынешних реалиях, по мнению Сатпаева, сделать это ему будет крайне тяжело.
«Не стоит забывать, что Петр Порошенко будет являться руководителем только половины Украины. Восток вряд ли признает легитимность выборов. (...) Можно ли признавать Порошенко в качестве легитимного руководителя, если, условно, половина страны его не поддержала? (...) Сомневаюсь, что у него есть серьезный политический, административный, силовой и даже финансовой ресурс для того, чтобы в короткие сроки вывести Украину из политического и экономического кризиса. С учетом того, что часть страны отколота от Киева, у Порошенко ограниченное поле для маневров. (...) На самом деле, у него нет стратегической инициативы. Она сейчас принадлежит не руководству Украины, а внешним игрокам — России и Западу, которые, по сути, будут продолжать играть серьезную роль во внутриполитической ситуации в этой стране. (...) Выборы не решили полностью проблему, но у внешних игроков формально появился руководитель государства страны, с которым они смогут вести переговоры», — заявил политолог.
«Президент, который опирается на очень разносортный электорат, это „президент надежд“. А как показывает практика, „президенты надежд“ — довольно скоротечные фигуры. Не всегда они могут быстро оправдать надежды и превращаются в „президентов разочарования“. Я думаю, что у Петра Порошенко это может произойти очень быстро. (...) Как бы не стала для Порошенко эта победа Пирровой. Он возглавит страну в очень сложный период. Сейчас у него есть шанс либо стать „спасителем нации“, либо в скором времени потерять власть в случае нового Майдана или раскола в элите», — резюмировал собеседник.
Выборы нового президента на Украине являлись одним из основных требований митингующих на «Евромайдане». Однако, вспоминая требования участников Майдана о том, что новый президент не должен быть связан с прежними «хозяевами жизни», Сатпаев полагает, что эти лозунги были забыты: «К власти пришел человек, который при прежних режимах занимал не последние позиции и деньги заработал немаленькие. То есть, в какой-то мере его приход во власть поставили крест на некоторых лозунгах, которые были на Майдане».
Напомним, Петр Порошенко победил в первом туре внеочередных выборов президента Украины. Он набрал 55,9 процента голосов. Украинский государственный и политический деятель, бизнесмен, миллиардер Петр Порошенко по последним оценкам Forbes занял седьмое место среди украинских богачей с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. С 2007 по 2012 год он являлся главой совета Национального банка Украины. С 2009 по 2012 год занимал пост министра иностранных дел и министра экономического развития и торговли Украины. Порошенко владеет группой кондитерских фабрик Roshen, несколькими автомобильными и автобусными заводами, верфью «Ленинская кузня», телеканалом «Пятый канал» и рядом других предприятий.
