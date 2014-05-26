ЧП произошло сегодня в дошкольном учреждений №37 «Балапан», что находится в 5 микрорайоне. По данным городского отдела образования, сегодня во время утренника старших групп с потолка музыкального зала детского сада осыпалась штукатурка. Четверо из пяти пострадавших детей были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу. После обследования врачи пришли к выводу, что у них легкое сотрясение головного мозга, также имеются ссадины, сообщили в отделе образования. Как сообщили в областной детской клинической больнице, в настоящее время здоровью дошколят ничего не угрожает. Детский сад «Балапан» был открыт в декабре 2010 года в здании, которое ранее занимало РГП «Центр по недвижимости». На его реконструкцию и капитальный ремонт в рамках «Дорожной карты-2020» было затрачено около 163 миллионов тенге. В настоящее время на месте ЧП работают представители департамента внутренних дел и прокуратуры.