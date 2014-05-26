После торжественной линейки в сельской школе Таскалинского района девятиклассники пошли купаться, один из подростков утонул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщает пресс-служба ДЧС ЗКО, трагедия произошла в субботу, 24 мая, в Таскалинском районе на реке Деркул. Примерно 18 часов во время купания в неустановленном месте утонул 15-летний школьник. В 20 часов 40 минут того же дня тело подростка было обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС ЗКО МЧС РК. Тело было передано сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы. За минувшую неделю это уже второй несчастный случай, произошедший на водоемах области, сообщили в пресс-службе ДЧС. В понедельник, 19 мая, в Сырымском районе близ села Жанаонир на реке Есенанкаты также во время купания в неустановленном месте утонул мужчина 28 лет. Через два часа тело было обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС ЗКО.