Сегодня, представители компании во главе с генеральным директором Тимом МИЛЛЕРОМ посетили машиностроительные предприятия области, а также встретились с акимом области Нурланом НОГАЕВЫМ. - Основная причина нашего визита - это дальнейшее развитие сотрудничества с местными компаниями, - рассказал Тим МИЛЛЕР. - На сегодняшней нашей встрече с акимом области мы рассказали о нашей деятельности в 2013 году и о наших планах на 2014 год. Мы провели хорошую, открытую дискуссию с руководством области и обсудили различные области, сферы, где могли бы увеличить местное содержание в Западно-Казахстанской области. Мы с нетерпением ждем дополнительных встреч с представителями бизнеса области. Сегодня посещая местные компании, я заметил, что у нас есть хорошие возможности для работы с компаниями области. Компания ТОО «Тенгизшевройл» является крупнейшим предприятием в Казахстане, которое осуществляет геологоразведку и разработку месторождения Тенгиз в Атырауской области. К слову, компания считается самой безопасной в стране, основной продукцией которой является сырая нефть, газ и сера. С 1993 года по первый квартал текущего года прямые финансовые выплаты ТОО «Тенгизшевройл» Республике Казахстан составили 92,6 миллиарда долларов США, включая заработную плату казахстанским сотрудникам, а также закупки товаров и услуг отечественных производителей и поставщиков, налоги и прочие исчисления перечисляемых в государственный бюджет. За 20 лет существования, компания направила более 875 миллионов долларов на финансирование различных социальных проектов для населения Атырауской области. В 2014 году компания выделит на программу социальных инвестиций свыше 1 миллиона долларов США, направленные на улучшение качества здравоохранения, образования и обучения в Атырауской области.