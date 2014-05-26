pozharСегодня, 26 мая, в районе СОШ №22 загорелись заброшенные товарные вагоны, об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Звонок на пост пожарной части поступил в 15:20. Площадь возгорания устанавливается, сгорела обшивка двух вагонов. На вызов была отправлена одна единица техники из пожарной части №1, - рассказала старший инженер ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" Айымжан ЛУКПАНОВА. На месте, где произошло возгорание, была рабочая бригада, которая разрезала вагоны кислородной сваркой. У работников полностью отсутствовал пожарный инвентарь, а именно огнетушитель и песок, который обязательно должен быть при сварке. Рабочие отказались от комментариев, не стали они называть и название организации, в которой трудятся. На месте работают дознаватели. pozhar2Фото Медета МЕДРЕСОВА