Сегодня, 26 мая, ДЧС ЗКО провел пожарно-тактические учения. Объектом учения стало здание департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. DVD_pozhar Здание 9-этажное - «очаг возгорания» располагался на 7 этаже. На месте условного «пожара» работали дежурные смены 2 и 3 пожарных частей. DVD_pozhar1 В качестве пострадавших выступили статисты. Были задействованы первая специализированная пожарная часть и специализированный отряд. Для эвакуации использовались техника «Бронто Скайлифт» и автолесницы, вылет стрелы машины до четырнадцатого этажа. - Учения проводятся раз в месяц для того, чтобы совершенствовать навыки тушения пожаров. В многоэтажных зданиях тушение осложняется наличием большого количества людей, возникновением паники и сильным задымлением на этажах. Обычно сложности возникают на лестничных проемах, в панике люди не знают, куда нужно бежать, чтобы спастись от пожара. Поэтому пожарные должны уметь ориентироваться на месте и оперативно работать, чтобы суметь спасти всех пострадавших, - говорит старший инженер ГУ службы пожаротушения аварийно-спасательных работ департамент по ЧС ЗКО Айымжан ЛУКПАНОВА. DVD_pozhar6 Стоит отметить, что пожарные прибыли на учение сразу после тушения пожара в районе 22 школы, но с «огнем» в ДВД справились. DVD_pozhar5 DVD_pozhar4 Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото автора