В состязаниях по пожарно-прикладному искусству приняли участие юноши из семи городских школ. Лучшим подарили мобильные телефоны и планшеты. Конкурс среди дружин юных пожарных в Уральске проводится ежегодно. - Конкурс состоит из двух учебных точек: первое – это штурмовая лестница, второе - 100-метровая полоса с препятствиями, - рассказал в начале состязаний начальник отдела управления по ЧС Нурболат ЕГИНБАЕВ. – Так мы отрабатываем спортивные навыки у учеников и пропагандируем пожарно-спасательный спорт. Чемпион Казахстана в беге на 100 метров Артём УСАЧЁВ принимает участие в конкурсе первый раз. - Для меня это очень интересно, я хочу принять участие и в дальнейших соревнованиях, - рассказал Артем, ученик 11 класса СОШ №9. С ним согласен ученик 10 класса этой же школы Александр МИЛОВ, который также принимал участие в конкурсе. Ребята рассказали, что соревнования требуют силы и ловкости, впрочем, такие черты продемонстрировали и другие участники в возрасте от 12 до 16 лет. - Пожарно-прикладной спорт - моё хобби. Я принимаю участие в конкурсе уже 4 раз. Это настоящий мужской спорт, где нужно проявить силу и стойкость, - уверен учащийся СОШ №6 Алексей КОЛЕСНИКОВ, который является чемпионом РК в лёгкой атлетике. По итогам соревнований 1 место занял Алексей КОЛЕСНИКОВ из СОШ №6 , 2 место досталось Азамату БЕКЕТОВУ из СОШ №30 и 3 место у Сергея АНДРЮШЕНКО из СОШ №26. Приз зрительских симпатий получил Темирлан КАЗИХАНОВ, а самым юным участником оказался Роман АНДРЮШЕНКО. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА