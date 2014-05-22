Источник: tengrinews.kz Туристы не смогли вовремя вылететь из Костаная в Анталию. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала юрист туристического агентства "Гульнар тур" Ирина Самойлова. Самолет авиакомпании Jet Airlines должен был вылететь из Костаная рано утром 22 мая, однако рейс был перенесен на утро, в 6.00, 23 мая. Туристическое агентство взяло на себя незапланированные расходы туристов и возместит им один день пребывания в Турции. Как и в случае с рейсом "Усть-Каменогорск - Анталия", задержка произошла по вине турецких властей, которые не дали разрешение на полет над своей территорией казахстанскому авиаперевозчику Jet Airlines. Напомним, в Усть-Каменогорск более 100 туристов третьи сутки не могут улететь в Турцию. По словам Самойловой, 22 мая в 18.40 туристы должны отбыть в Анталию самолетом авиакомпании SCAT. Обратно в Казахстан отдыхающих доставит борт авиакомпании Jet Airlines. Сейчас казахстанцы ожидают вылета в гостиницах и на съемных квартирах, которые оплачены туристическим агентством.