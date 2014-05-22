В конце прошлого года проект «Пандус ОК» получил грант на 2 миллиона тенге в конкурсе бизнес-идей «Атамекен Startup». В текущем году Шахан ШАХМАРАН зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл строительную компанию, которая на днях получила лицензию на строительную деятельность. Таким образом, теперь компания ШАХМАРАНА имеет законное право на переоборудование пандусов, не соответствующих нормам, что и было основной целью проекта. Однако в этом ему явно не обойтись без помощи местных властей, именно они должны заставить любого собственника привести пандусы магазина, аптеки, банка и прочих заведений в надлежащий вид. Поэтому в ближайшее время проект будет презентован в городском акимате, сообщили в палате предпринимателей Актюбинской области. Отметим, что мониторинг, который не так давно лично провел ШАХМАРАН, показал, что в Актобе из 132 объектов, для доступа в которые имеются пандусы, 120 не соответствуют нормам и требованиям.

