На днях его поведение было рассмотрено комиссией по делам несовершеннолетних при акимате города.

Напомним , месяц назад школьник позвонил с таксофона в полицию и сообщил, что в многоэтажном доме по проспекту Абилкайыр хана заложена бомба. В связи с возрастом его освободили от уголовной ответственности, однако его матери предстоит возместить ущерб, связанный с выездом экстренных служб на место «ЧП».

Выяснилось, что третьеклассник до этого события уже состоял на внутришкольном и полицейском учете за пропуски занятий и склонность к бродяжничеству. А в августе 2012 года он поджег пристройку в одном из частных домов города.

Члены комиссии, решив, что виной всему бесконтрольность ребенка со стороны его матери, оштрафовали её еще на 37 тысяч тенге.