Источник: fotki.yandex.ru Источник: fotki.yandex.ru В Карагандинской области мама 14-летней Камиллы Искаковой из Токаревки, которая покончила с собой, спрыгнув с моста в реку на прошлой неделе, последовала примеру дочери. Как сообщили ее родные, сегодня женщина прыгнула с того же моста, пишет портал "Новости Караганды". К счастью, на сей раз обошлось без смертей, Гаухар Искакову удалось спасти. На место происшествия была вызвана полиция. Как говорят родственники Гаухар, стражи порядка отвезли ее в психиатрическую лечебницу. "Она узнала, что директор школы, в которой училась Камилла, всем рассказал, что она отсидела 10 лет, говорит тетя покойной Камиллы Багиля. Она расстроилась, сильно плакала. Гаухар на самом деле тяжело переживает смерть дочери. Вот, сегодня попыталась тоже покончить с собой. Прыгнула с того же моста. А теперь ее отвезли на 32-й квартал". Как сообщалось ранее, школьница из поселка Токаревка Карагандинской области спрыгнула с моста после ссоры с учительницей. Родные девочки были уверены, что до суицида девочку довели в школе, когда запретили ей участвовать в праздничной эстафете. Однако позже учителя Камиллы заявили, что не верят в версию о самоубийстве.