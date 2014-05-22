- Они нам утверждали, что все будет нормально, что вы полетите вовремя и никаких проблем не будет, сейчас просто в полном смысле слова издеваются! Мы заранее отпуск подгадали, мы заранее купили. С 3 января у нас билеты куплены. Полгода, 5 месяцев нашими деньгами пользовались, теперь - извините, нас же еще за наши деньги и смеются над нами! говорит турист Нина САВЕЛЬЕВА. Каждый из пострадавших заплатил туроператору от 400 тысяч до миллиона тенге. Чтобы отдохнуть с семьей в Анталье, Ульяна ХОМОВА даже оформила кредит. Путевку с авиабилетами выкупила еще в январе. - Получается так, что наши планы все срываются! Отпуск прогорает, вообще уже даже настроения никакого нет, лететь уже никуда не охота. Если нам даже вернут деньги, эти деньги, они обесценились, потому что мы брали путевки до девальвации, причем по скидкам. Сейчас эти путевки в 2 раза дороже! возмущается Ульяна ХОМОВА. Туроператор объясняет, что вся вина за сорванный отпуск лежит на совести авиаперевозчика. Компания "Jet Airlines", по его словам, вовремя не согласовала время прилета борта с турецкой стороной. - Документы авиакомпании не прошли в Турции. Сейчас они подготавливают документы, чтобы получить разрешение у турецких властей. Мы решаем вопрос для того, чтобы вывезти наших туристов в Анталью регулярным рейсом авиакомпании "Atlas Jet", - сообщила Ирина САМОЙЛОВА, юрист компании "Gulnar Тour". В "Jet Аirlines", между тем, заявили, что самолет авиакомпании уже давно готов к вылету. По их словам, по контракту с "Gulnar Тour" перевозчик предоставляет борт, а все остальные вопросы, в том числе и по выдаче разрешительных документов, обязан решать туроператор. Такого же мнения, очевидно, придерживаются и туристы. По прилету с курорта они намерены подать в суд на "Gulnar Тour" и потребовать компенсацию за моральный и материальный вред.