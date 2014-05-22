Источник: remontdoma-vl.ru Андрей Кудеев, депутат маслихата города Актобе, вынес предложение о прекращении ремонта дорог по всему Казахстану. По его словам, необходимо сначала выработать общие стандарты. Кудеев считает, что таким образом можно добиться более качественного ремонта и остановить бесконечные многомиллионные вливания в эту сферу. То есть, в конечном итоге, повлиять на уровень коррупции при строительстве дорог, пишет газета Время. "Накипело. Мы каждый год принимаем бюджет Актобе и видим, какие большие деньги выделяются на ремонт и строительство дорог, при этом площадь асфальтового покрытия в городе существенно не увеличивается. Эта ситуация характерна и для других регионов Казахстана. Уверен, что ее можно изменить. Например, начать активно применять меру, предусмотренную в Гражданском кодексе. Она позволяет удержать у подрядчика 10 процентов от суммы договора до тех пор, пока не истечет срок гарантии качества. Допустим, работы проведены на миллион тенге, но заказчик выплачивает 90 процентов суммы. Остальное по истечении гарантийного срока, как правило, это два-три года, и только если не возникло претензий к качеству. В противном случае можно не платить. Сейчас эта мера почему-то не применяется. До тех пор, пока не будут приняты новые стандарты, нужно приостановить проектировку дорог по старым. Зачем возводить дом, если он развалится?", - поясняет свое решение Кудеев. Недавно Кудеев направил свой депутатский запрос на имя председателя комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий. Депутат надеется, что его подробно обоснованное предложение привлечет внимание. Источник: Время