С 22 мая в кинотеатрах Казахстана можно увидеть историческую мелодраму «Принцесса Монако», рассказывающую об актрисе Грейс Келли, которая оставила работу в Голливуде и стала супругой князя Монако. Картина с Николь Кидман неделю назад открывала Каннский кинофестиваль и сразу же угодила в скандал: нынешняя монаршая семья фильм проигнорировала.
По традиции Каннского кинофестиваля открывает смотр картина не самая сильная и интеллектуальная — в зачет идут звездные актеры, пышность или масштабность постановки, а также имеющие далекое отношение к искусству сплетни и скандалы. «Принцесса Монако» как фильм для открытия форума получился идеальным. Историческая мелодрама: голливудская дива бросает карьеру ради любви к мужу-монарху и влезает в политические интриги. Актеры: Николь Кидман и Тим Рот на первых ролях. Без черного пиара также не обошлось: нынешняя монаршая семья Монако картину проигнорировала. Более того, заявила, что фильм наверняка не имеет ничего общего с реальностью.
Пожурить картину решили и критики со всего мира, собравшиеся в Каннах: дескать, кроме ярких нарядов и Николь Кидман смотреть больше не на что. Голливудская звезда тащила на себе фильм, а на презентации отдуваться за «провал» также пришлось Кидман.
— Если бы продюсером фильма была я, он бы выглядел совершенно по-другому. Моя лояльность не позволила мне критиковать работу режиссера. Вы не можете приминать участие во всех процессах, которые происходят во время работы над фильмом. Это отнимало бы слишком много энергии
", — рассказала Николь Кидман в интервью.
Режиссер фильма Оливье Даан захотел снарядом попасть в одну воронку дважды. В 2007 году вышла его картина «Жизнь в розовом цвете» — тоже биографическая мелодрама об известной женщине. Тогда актриса Марион Котийяр за роль Эдит Пиаф получила «Оскар», с этого момента началась ее голливудская карьера. В случае с «Принцессой Монако» процесс может пойти в обратную сторону: обладательнице золотой статуэтки Николь Кидман после роли Грейс Келли еще долго придется ждать предложений от агентов.
Правда, винить именитую актрису не за что. Она, возможно, как раз то немногое, что будет поражать в фильме. Как настоящий мастер, Кидман готовилась к роли серьезно.
— Я научилась ходить, как Грейс Келли, говорить, как Грейс Келли, одеваться как она — думаю, у меня не было столь выдающихся сценических костюмов со времен съемок в «Мулен руж». Правда, в отличие от Грейс, я не могу позволить себе колье за пять миллионов долларов, так что сразу после съемок мне пришлось вернуть все украшения,
— шутила Николь.
Она же продолжает защищать фильм от оскала прессы, заявляя, что картина не биография в привычном смысле, не документальное кино, а рассказ о двух годах жизни Грейс Келли. Однако за это время в жизни актрисы произошло много всего: уход из Голливуда, обретение новой семьи в лице князя Монако, а также противостояние с французской властью и лично генералом де Голлем. Кто же был прав, высоколобая критика или труженица Николь Кидман, можно узнать в кинотеатрах.
