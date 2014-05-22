В этом году из городской казны на дезинсекцию от комаров выделено более 80 млн тенге. Подобная работа ведется ежегодно, но особых радостей для жителей это не приносит. Полчище кровососов не дают покоя гостям и жителям нефтяной столицы. Работы по дезинсекции начались с 15 апреля и продолжатся вплоть до завершение осени, отметили в городском акимате. Тендер на проведение дезинсекционных работ выиграло ТОО «AG Disinfection Servises». Планируется, что будет проведена обработка более 1,2 тысяч кв.м. подвальных помещений жилых домов, в общей сложности 922 дома. Также планируется обработать водоемы, более 2,1 тыс га, 388 кв.м. территорий парков, скверов, набережных, зеленых насаждений. Стоит напомнить, что в прошлом году на эти цели из бюджета было выделено порядка 100 млн тенге.