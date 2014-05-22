Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда. Постановлением суда Махамбетского района руководитель аппарата акима района Н.К. привлечён к административной ответственности за оскорбительные высказывания в адрес водителя отдела земельных отношений райакимата. 28-летний водитель отдела акимата, обиженный на хамство чиновника, подал заявление в прокуратуру. - Суд признал госслужащего виновным по части 1 статьи 330 КоАП РК и вынес постановление о наложении  штрафа в размере 10 МРП, то есть на 18 520 тенге, - сказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Кстати, руководитель аппарата, не согласный с решением районного суда, обратился в апелляционную судебную коллегию Атырауского областного суда. Но так и добился изменения наказания.