Источник: news.nur.kz Источник: news.nur.kz Полицейские Алматы установили личность и задержали 37-летнего мужчину устроившего "концерт" на дороге после мелкой аварии со справлением нужды на собственный Cayenne. Уже сегодня утром гражданин С. Б предстанет перед судом. Ему инкриминируют "Мелкое хулиганство", согласно статье 330 часть 1, ему грозит денежный штраф от трех до десяти месячных расчетных показателей либо арест на срок до десяти суток, сообщает auto.lafa.kz. Кроме того, фигурант также будет привлечен к административной ответственности сразу за четыре правонарушения. Вождение в нетрезвом виде, игнорирование разметки, отсутствие страхового полиса и наконец, за то, что он покинул место ДТП. Безработный полностью вину свою признает, и искренне просит прощения у автора ролика и всех посмотревших это "шоу", если все пойдет как нужно, а в этом мы не сомневаемся, уже завтра "энуретик" отправится отбывать наказание. Напомним, вчера в сети появилось видео, на котором водитель после мелкой аварии ведет себя неадекватно и даже писает на собственный автомобиль.