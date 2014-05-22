В Актобе на крыше четырёхэтажного дома в окружении телевизионных антенн выросли двухметровые карагачи. Кадр телеканала АстанаДо приличных размеров они выросли за несколько лет. Жильцы многоэтажки от соседства с деревьями не в восторге. Боятся, что наряду с ветвями будут разрастаться и корни, а это в дальнейшем приведет к разрушению дома. Само здание 1967 года постройки. По словам жителей, за полвека кровлю ни разу не ремонтировали. Говорят, что об этой проблеме сообщали в КСК. Однако никаких действий не последовало. "Прорастают деревья от того, что карагачи сыпятся на верх. А там между щелями земля. А где земля там, естественно, будет пророст. Дождь идет. Вот они и растут. Скоро у нас будет лесной массив. Наверное, дороже будем продавать квартиры", - говорит Алла Киселева, жительница Актобе. В КСК об "эко-доме" и возможной угрозе знают. Но говорят, что помочь не в силах. Самостоятельно убрать с крыши "рощу" будет весьма сложно. А нанимать специалистов у кооператива нет денег. news.nur.kz