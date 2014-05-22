АСТАНА, 22 мая — ИА Новости-Казахстан. Крупный пожар произошел в восьмиквартирном жилом доме в поселке Калкаман Павлодарской области, сгорели четыре квартиры, погибли два человека, сообщает в четверг МЧС Казахстана.

«В результате пожара полностью сгорели четыре квартиры, две повреждены частично, произошло обрушение кровли первого подъезда. При разборе конструкции здания на месте пожара обнаружены два обгоревших трупа (личности устанавливаются)», — указывается в сообщении. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.