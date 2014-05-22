Источник: news.mail.ru У летчика произошел сердечный приступ. Командир воздушного судна резервного экипажа самолета «Боинг-757» авиакомпании «Таджик Эйр» скончался в небе при подлете воздушного судна к Актобе. Когда шасси «Боинга» коснулись взлетной полосы аэропорта «Актобе», летчик был уже мертв. Трагедия произошла вечером 15 мая, пишет актюбинская газета «Эврика». «Самолеты данной авиакомпании, выполняющие рейс "Душанбе-Москва", на регулярной основе делают в нашем аэропорту дозаправку. На борту у них всегда находятся два экипажа — основной и резервный. Один работает до Москвы, другой — на обратном пути до Душанбе», — рассказал заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт "Актобе" Андрей Шестаев. По словам второго пилота резервного экипажа, после ужина командир задремал. Во сне летчик начал неестественно храпеть, что раньше никогда за ним не замечалось. На борту оказался один врач, который пытался оказать авиатору первую помощь. »Проводили искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, — продолжает Шестаев. — Но запустить сердце не удалось". После дозаправки «Боинг» взял курс на Москву. На следующий день было произведено вскрытие. По предварительным данным, причина смерти командира воздушного судна резервного экипажа «Боинга» Александра Жобина, 1959 года рождения — сердечный приступ. Родственники перевезли тело летчика в Волгоград, где пилот и был похоронен.