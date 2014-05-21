В ночь на 21 мая неизвестный разбил окно и проник дом-музей Героя Советского Союза Маншук Маметовой, расположенный по улице Сарайшык, 21. Грабители перевернули весь музей и вынесли снайперскую винтовку «Мосина» образца 1891 года, карабин «КО» и механический патефон. Кроме этого, преступник похитил раритетную кожаную рулетку-измеритель, принадлежавшую другому знаменитому уральцу – создателю первых казахских воинских частей, уроженцу Урдинского района Хамиду ЧУРИНУ. Его же добычей стал не экспонат, но имущество музея DVD-плеер «Самсунг». Кражу обнаружили сотрудники музея, открывшие его в 10 часов утра. Сторож, сын директора музея, заявил полицейским, что спал и ничего не заметил. - На раскрытие преступления были брошены лучшие сыщики, следователи и эксперты Западного Казахстана. Скрупулезная работа и использование инновационных технологий позволили в считанные часы раскрыть это резонансное и неординарное преступление «по горячим следам», - сообщает пресс-служба ДВД ЗКО. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения ЦОУ и близлежащих организаций, что позволило установить приметы и маршрут передвижения предполагаемого преступника. В ДВД сообщают, что им помогла новая мобильная криминалистическая лаборатория, которую полицейским вручили 7 мая - в День Защитника Отечества. - Через 4 часа после поступления вызова преступник был задержан в центре Уральска нарядом «универсальных полицейских», а сыщиками криминальной полиции отысканы все похищенные раритетные ценности, которые возвращены в музей имени нашей знаменитой землячки, - пишет пресс-служба. Грабителем оказался ранее пять раз судимый за кражи и грабежи молодой человек 1989 года рождения. Выяснилось, что его четырежды освобождали из исправительных колоний условно-досрочно. Подозреваемый водворён в ИВС УВД г.Уральска.