Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на первом пленарном заседании СВМДА в Шанхае предложил перенести штаб-квартиру проекта Шелковый путь в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды.

"Очень важное значение имеет идея Председателя КНР Си Цзиньпина по созданию инфраструктурного фонда Шелкового пути. Поскольку Казахстан находится в самом сердце азиатского континента, мы бы хотели внести предложение о том, чтобы перенести штаб-квартиру проекта Шелкового пути в Алматы. Соединив государства Азии и Европы, этот маршрут станет крупнейшей транспортной системой в мире", - сказал Нурсултан Назарбаев. "Великий Шелковый путь будет помогать всем нам больше друг друга знать и лучше жить", -- заявил Нурсултан Назарбаев во время онлайн-беседы с китайскими пользователями Интернета на новостном портале "Синьхуанет ". Он далее напомнил, что итальянские исследователи, которые приходили сюда, в том числе Марко Поло проходил через все страны, описал свое путешествие в большой книге. После того, как был открыт Южный морской путь, роль Шелкового пути снизилась. "Сейчас наша задача - оживить Шелковый путь, но уже ездить не на верблюдах, как тогда, а железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом. Это выгодно всем, кто здесь живет и находится. Очень важна инициатива председателя КНР Си Цзиньпина по созданию экономического сотрудничества на Шелковом пути, и я яростно поддерживаю это", -- заявил Назарбаев. "Я благодарен руководству Китая за то, что мне вчера вручили премию "Мира Шелкового пути". Я стал первым лауреатом этой премии", -- сказал он. Глава государства подчеркнул, что для аграрного сектора, так же как и для других отраслей, ключевое значение имеет создание доступной транспортной системы, и благоприятную основу для этого создает возрождение Великого Шелкового пути. news.nur.kz