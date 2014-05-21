Аким ЗКО поручил разработать региональную программу для сельхозников
Вчера, 20 мая, аким области Нурлан НОГАЕВ посетил Теректинский район, где ознакомился с ходом посевной кампании, посетил крестьянские хозяйства и рассказал, что нужно, чтобы развивать племенное хозяйство.
В Теректинском районе Нурлан НОГАЕВ посетил несколько крестьянских хозяйств. Сельхозники рассказали акиму о своих проблемах и планах.
Так, к примеру ТОО «Тулпар LTD» в этом году засеял 5 сортов озимых. Сорта "Суперэлита" называют сильными и вложенные финансовые средства планируют оправдать. Из-за глинистой почвы для улучшения урожая используют метод щелевания - это казахстанская разработка. А вот вся используемая техника американская, которая отлично выполняет свою работу.
- Единственная проблема - мало земли, - отметил управляющий ТОО «Тулпар LTD» Марат ГАЙНУЛЛИН.
Из проблем сельхозтоваропроизводителей: в прошлом году КХ «Айсулу» не смогло сдать свой урожай на Пойменский ХПП, так как они не были готовы для приёма зерна из-за внутренних проблем. Урожай пришлось сдавать на Яикское предприятие. В этом году эту проблему пообещали решить.
Но все же одной из главных проблем растениеводства остается саранча. В прошлом году было обработано 734 тысяч га посевных полей, в этом году планируется обработать 661 тысячу гектаров. На сегодняшний день для обработки посевов всё готово. К слову, на борьбу с вредителями выделено 150 млн тенге.
- Сегодня мы убедились, что при соблюдении необходимых технологий можно достичь хороших результатов, как в растениеводстве, так и в животноводстве, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Но есть некоторая недооснащенность техникой, нехватка нужного качества семян и оборотных средств.
Как пожаловались сельхозники, они берут кредит на покупку племенного поголовья, правда, весь приплод приходится сдавать и выплачивать заем. В этой связи аким предложил стимулировать сельхозтоваропроизводителей. Глава региона поручил своему заму по сельскому хозяйству Арману УТЕГУЛОВУ и руководителю областного сельхозуправления Марату УНГАРБЕКОВУ разработать региональную программу развития племенного поголовья для крупных хозяйств, рассмотреть возможность выдачи кредитов под низкий процент, с минимальным количеством проволочек, и с каникулами на возврат кредита, дабы у предпринимателей оставались оборотные средства.
Всего же в этом году в области планируется посеять 329 тысяч 660 гектаров, из которых на сегодня уже посеяно 213 тысяч га яровых зерновых культур, что составляет 64,7%.
Автор: Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА
