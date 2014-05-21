Финансовая полиция по Актюбинской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Хромтауского района. По данным АБЭКП, руководитель отдела архитектуры и градостроительства в октябре прошлого года подписал фиктивные акты о разработке проектно-сметной документации строительства сетей газоснабжения жилых домов, возводящихся в микрорайоне «22 квартал» города Хромтау. В результате, за невыполненные в реальности работы подрядной организации ТОО «Актам-инжиниринг» из бюджета были перечислены 2 миллиона 800 тысяч тенге. В финансовой полиции отмечают, что тем самым чиновник пытался извлечь незаконную выгоду не только для ТОО, но и для себя.