ДТП произошло сегодня, 21 мая, примерно в 10 часов на улице Шолохова. По словам очевидцев, трактор ехал по улице Шолохова в сторону завода "Омега". На пересечении улиц Шолохова и Сергея Тюленина на светофоре водитель трактора пересек стоп-линию на зеленый сигнал, как вдруг с улицы С.Тюленина выехала машина. Тракторист резко затормозил и от удара прицепа о кабину, сельхозмашина перевернулась. Автомобиль, подрезавший трактор скрылась с места ЧП. Водитель спецтехники был госпитализирован. Фото Медета МЕДРЕСОВА