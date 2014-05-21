По данным пресс-службы финансовой полиции, за получение взятки в сумме 30 тысяч тенге задержан начальник отдела контроля на водном транспорте ГУ «Инспекция транспортного контроля по Атырауской области». В отношение него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 311 УК РК - "Получение взятки, совершенное должностным лицом, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие)". Взятка предлагалась за положительное решение при прохождении экзамена-теста для получения удостоверения на право управления маломерными судами. Идет следствие.