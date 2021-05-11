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Бизнес-новости

Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»

Уральское предприятие реализует и изготавливает на заказ яркие, экологичные игровые площадки для детей (качели, качалки, карусели, песочницы, горки, заборчики и многое другое), а также комплексы активных видов спорта для юношества и взрослого населения. ТОО «Glass servis» - это семейный бизнес, основателем которого является семья Муханбетовых. На предприятии работают отец, сыновья и другие родственники, а также близкие им по духу работники. По словам главы семейства, им давно хотелось заняться таким делом, которое бы приносило удовольствие для них самих и пользу для общества. - Многие взрослые
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Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уральское предприятие реализует и изготавливает на заказ яркие, экологичные игровые площадки для детей (качели, качалки, карусели, песочницы, горки, заборчики и многое другое), а также комплексы активных видов спорта для юношества и взрослого населения.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
ТОО «Glass servis» - это семейный бизнес, основателем которого является семья Муханбетовых. На предприятии работают отец, сыновья и другие родственники, а также близкие им по духу работники. По словам главы семейства, им давно хотелось заняться таким делом, которое бы приносило удовольствие для них самих и пользу для общества.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
- Многие взрослые согласятся с тем, что наши дети стали страдать гиподинамией. Они больше сидят за просмотром гаджетов и меньше находятся на свежем воздухе, стали меньше играть в активные игры, меньше заниматься спортом. Одна из причин – отсутствие качественных игровых площадок во многих дворах города, а также селах, -поделился руководитель предприятия Амангельды Муханбетов. – А ведь игровые детские площадки очень важны для физического, социального и познавательного развития детей. Когда они играют, то могут копать, бегать, лазать, качаться, играть и веселиться на открытом воздухе вместе с другими детьми всех возрастов. Поэтому мы решили заняться полезным делом – производством игровых безопасных конструкций для детских площадок.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Следует отметить, что как раз на сегодняшний день все больше внимания уделяется благоустройству детских игровых площадок в государственных и частных детсадах, в парковых зонах, во дворах многоэтажных и частных домов и на других территориях.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
- При производстве мы используем качественные и экологичные материалы: древесину российского производства и металл местного производства. Изделия окрашены специальной гипоаллергенной и безвредной для детей краской. В дизайне некоторых игровых конструкций мы используем национальный орнамент. Поверхность не гладкая, а слегка шершавая, это делается во избежание падений и детского травматизма. Игровые конструкции не выгорают на солнце, не деформируются под воздействием перепада температур. Изделия нашего предприятия имеют сертификат «CT-KZ» и соответствуют всем требованиям качества и безопасности для жизни детей и взрослых, - продолжил глава предприятия.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Кроме производства игровых детских площадок предприятие занимается изготовлением под ключ универсальных уличных, футбольных, баскетбольных и волейбольных площадок - спортивный инвентарь, напольное покрытие (резиновое или искусственный газон), ограждение и электрическое освещение.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
На все изделия предоставляется годовая гарантия. Помимо этого компания ТОО «Glass servis» сотрудничает с клиентами по постгарантийному обслуживанию и ремонту конструкций на платной договорной основе. Помимо этого можно приобрести запчасти.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Как отметил директор предприятия, компания сотрудничает почти со всеми регионами Западного Казахстана. Заказы принимаются у юридических и физических лиц на территории Уральска и нашей области, а также за пределами нашего региона, из городов Актобе, Атырау и других.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
- Наше предприятие готово сотрудничать и с другими казахстанскими регионами. Срок изготовления в зависимости от сложности изготовления конструкций. Оплату можно произвести наличным и безналичным расчетом, возможно оформление в кредит через банки второго уровня, - сказал Амангельды Муханбетов.
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»
Яркие детские игровые площадки и современные спортивные комплексы от ТОО «Glass servis» обеспечат для детей, подростков и взрослых безопасное пространство для игр, занятий спортом, дружеского общения и веселья. Мы находимся: г. Уральск, ул. Джаныбекская, 18. Тел.: 8 705 105 19 75, 8 747 813 23 37. @balalar_ale Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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