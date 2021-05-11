Уличные детские и спортивные площадки предлагает компания ТОО «Glass servis»

Уральское предприятие реализует и изготавливает на заказ яркие, экологичные игровые площадки для детей (качели, качалки, карусели, песочницы, горки, заборчики и многое другое), а также комплексы активных видов спорта для юношества и взрослого населения. ТОО «Glass servis» - это семейный бизнес, основателем которого является семья Муханбетовых. На предприятии работают отец, сыновья и другие родственники, а также близкие им по духу работники. По словам главы семейства, им давно хотелось заняться таким делом, которое бы приносило удовольствие для них самих и пользу для общества. - Многие взрослые