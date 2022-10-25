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Социум

Улицы перекроют в Уральске при праздновании Дня Республики

Их перекроют с 16:00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено акиматом Уральска Как сообщили в акимате Уральска, праздничный концерт «Қыран елім - Қазақстаным» ко Дню Республики пройдет на площади Первого Президента в 18:00. Там выступят городские артисты, а также гости праздника Argonyа и Садраддин. В 20:00 состоится праздничный фейерверк. - В связи с празднованием Дня Республики с 16:00 перекроют улицы: Қазыбек би (дорога возле самой площади), Тәуелсіздік ( бывшая Московская) и проспект Абулхаир хана. Просим парковать свои машины на автомобильных стоянках у «Теннисного
Кристина Кобина
Улицы перекроют в Уральске при праздновании Дня Республики
Их перекроют с 16:00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Улицы перекроют в Уральске при праздновании Дня Республики
Улицы перекроют в Уральске при праздновании Дня Республики
Фото предоставлено акиматом Уральска Как сообщили в акимате Уральска, праздничный концерт «Қыран елім - Қазақстаным» ко Дню Республики пройдет на площади Первого Президента в 18:00. Там выступят городские артисты, а также гости праздника Argonyа и Садраддин. В 20:00 состоится праздничный фейерверк. - В связи с празднованием Дня Республики с 16:00 перекроют  улицы: Қазыбек би (дорога возле самой площади), Тәуелсіздік ( бывшая Московская) и проспект Абулхаир хана. Просим парковать свои машины на автомобильных стоянках у «Теннисного центра», на парковках школы НИШ, «Салтанат сарайы», а также возле Центра культуры и искусства ЗКО имени Кадыр Мырза Али, - обратились к уральцам в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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