Улицы перекроют в Уральске при праздновании Дня Республики

Их перекроют с 16:00, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено акиматом Уральска Как сообщили в акимате Уральска, праздничный концерт «Қыран елім - Қазақстаным» ко Дню Республики пройдет на площади Первого Президента в 18:00. Там выступят городские артисты, а также гости праздника Argonyа и Садраддин. В 20:00 состоится праздничный фейерверк. - В связи с празднованием Дня Республики с 16:00 перекроют улицы: Қазыбек би (дорога возле самой площади), Тәуелсіздік ( бывшая Московская) и проспект Абулхаир хана. Просим парковать свои машины на автомобильных стоянках у «Теннисного