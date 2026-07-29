Улицу Жангир хана перекроют на ремонт в Уральске

В связи с ремонтом движение авто ограничат.

С 29 июля начинаются масштабные работы по среднему ремонту одной из основных улиц Зачаганска - улицы Жангир хана.

Как сообщили в акимате Уральска, дорожное покрытие полностью обновят на участке от улицы Азербайджанской до улицы Айткулова. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 4,9 километра.

- В связи с проведением работ движение автотранспорта будет временно ограничено. Чтобы минимизировать заторы, перекрытие улицы решено осуществлять поэтапно, по мере продвижения дорожной техники, - пояснили в акимате.

Первый этап перекрытия (стартует 29 июля):

Участок: от улицы Азербайджанской до остановки "СОШ №20";

Направление: в сторону остановки "Медколледж".

Информация о перекрытии последующих участков будет заблаговременно публиковаться на официальных страницах городского акимата в социальных сетях. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать пробок.