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Социум

Улицу Жангир хана перекроют на ремонт в Уральске

В связи с ремонтом движение авто ограничат.
Кристина Кобина
Улицу Жангир хана перекроют на ремонт в Уральске

С 29 июля начинаются масштабные работы по среднему ремонту одной из основных улиц Зачаганска - улицы Жангир хана.

Как сообщили в акимате Уральска, дорожное покрытие полностью обновят на участке от улицы Азербайджанской до улицы Айткулова. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 4,9 километра.

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- В связи с проведением работ движение автотранспорта будет временно ограничено. Чтобы минимизировать заторы, перекрытие улицы решено осуществлять поэтапно, по мере продвижения дорожной техники, - пояснили в акимате.

Первый этап перекрытия (стартует 29 июля):

  • Участок: от улицы Азербайджанской до остановки "СОШ №20";
  • Направление: в сторону остановки "Медколледж".

Информация о перекрытии последующих участков будет заблаговременно публиковаться на официальных страницах городского акимата в социальных сетях. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты объезда, чтобы избежать пробок.

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