cee5c322_1Поводом для сплетен стал выход актрисы на премьере мини-сериала «Пощечина» в Нью-Йорке. Звезда фильмов Квентина Тарантино, 44-летняя актриса Ума Турман вызвала фурор на одной из премьер в Нью-Йорке. Причиной стал не необычный наряд, а изменившееся лицо, пишет «Газета.Ru». Знаменитую голливудскую блондинку заподозрили в неудачной пластике. Поводом для сплетен стал выход актрисы на премьере мини-сериала «Пощечина» в Нью-Йорке. Звезда удивила поклонников изменившимся лицом, в котором фотографы не сразу признали музу Квентина Тарантино, сообщает Super.Ru. Так, ее «визитная карточка» — огромные глаза — заметно сузились и стали миндалевидными, а овал лица стал более четким. Пресса тут же поспешила приписать знаменитости хирургическое вмешательство. Ума Турман: пластика лица или неудачное фото? Ума Турман: пластика лица или неудачное фото? Ума Турман: пластика лица или неудачное фото? Ума Турман: пластика лица или неудачное фото? Ума Турман: пластика лица или неудачное фото? Ума Турман: пластика лица или неудачное фото? Тем не менее друзья Турман утверждают, что дело не в пластических операциях, а в том, что она перестала пользоваться косметикой. Стоит отметить, что на самом деле причиной всеобщего переполоха стал всего-лишь неудачный макияж. Об отсутствии каких-либо процедур и операций свидетельствуют сохранившиеся морщины, характерные мешки под глазами и носогубные складки. Метаморфозы с внешностью одной из самых знаменитых представительниц «фабрики грез» произошли лишь в силу возраста. Источник: topnews.ru