Источник: topnews.ru Источник: topnews.ru Актёр Алексей Федотов скончался в Санкт-Петербурге на 42-м году жизни. В Северной столице ушёл из жизни известный российский актёр, телеведущий и пародист Алексей Федотов. Алексей Федотов умер от сердечного приступа. На момент смерти ему был всего 41 год. Алексей Федотов: биография В 1996 году Алексей Федотов окончил ВГИК, а с 1996-го по 2001 год трудился в петербургском Театре сатиры «На Васильевском». Также он сотрудничал с Театром «Русская Антреприза им. Миронова», Театром эстрады им. Райкина, работал ведущим телевизионных «Награда за смелость», «Западня», «Звездный Розыгрыш», «Частный Сыщик», «Корзина» и других. Артист полюбился зрителям своими остроумными пародиями на Никиту Михалкова, Михаила Боярского, Филиппа Киркорова, Ефима Шифрина и многих других отечественных знаменитостей. Кроме того, он сыграл ключевые роли в таких популярных сериалах, как «Черный ворон», «Мать и мачеха», «Груз» и многих других. 10833ece76«Один из лучших пародистов „Большой разницы“, талантливый парень, артист отличной школы, вгиковец. Кто помнит, в „Черном вороне“ он играл Никиту Захаржевского. Вот так — мгновение и нет человека, сердечный приступ, 41 год всего... Царствие небесное, а от нас прощальные аплодисменты...» — написал в своём «Живом журнале» актер Станислав Садальский по случаю кончины актёра Алексея Федотова. Алексей Федотов, «Большая разница», пародия на Киркорова. topnews.ru