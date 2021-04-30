Умер казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев

В возрасте 81 года скончался известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, передает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Ранее у Ескендира Хасангалиева был диагностирован коронавирус. Несколько дней он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Ескендир Хасангалиев - известный казахстанский композитор-песенник, лирический баритон. Один из основоположников казахской современной песни. Он родился ауле Батбаккуль в Западно-Казахстанской области. Обладая прекрасным голосом, он стал солистом ради