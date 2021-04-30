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Социум

Умер казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев

В возрасте 81 года скончался известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, передает Tengrinews.kz. Фото из архива "МГ" Ранее у Ескендира Хасангалиева был диагностирован коронавирус. Несколько дней он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Ескендир Хасангалиев - известный казахстанский композитор-песенник, лирический баритон. Один из основоположников казахской современной песни. Он родился ауле Батбаккуль в Западно-Казахстанской области. Обладая прекрасным голосом, он стал солистом ради
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Умер казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев
В возрасте 81 года скончался известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов, передает Tengrinews.kz.
Народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева встречают в ЗКО
Народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева встречают в ЗКО
Фото из архива "МГ" Ранее у Ескендира Хасангалиева был диагностирован коронавирус. Несколько дней он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Ескендир Хасангалиев - известный казахстанский композитор-песенник, лирический баритон. Один из основоположников казахской современной песни. Он родился ауле Батбаккуль в Западно-Казахстанской области. Обладая прекрасным голосом, он стал солистом радио и телевидения, исполняя народные песни. Свою первую песню "Анаға сәлем" ("Привет матери") Ескендир Хасангалиев сочинил в 1961 году. Патриотическая "Атамекен" на слова Кадыра Мырзалиева была написана в 1970 году к 50-му юбилею Казахской ССР и обрела широкую популярность среди народа. Еще одной из наиболее известных песен, которые исполнял Хасангалиев, является "Әдемі-ау" ("Моя красивая!").  В 1978 году в честь рождения сына Биржана Ескендир Хасангалиев написал трогательную колыбельную песню "Келшi-келшi, балашым" ("Приди ко мне, мой малыш"). Композитор сочинил также музыку к художественным фильмам "Хлеб и соль" (1977), "Кто ты, всадник?" (1987), "Тақыр", к спектаклю "Студенттер" и другим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
Композитор певец

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